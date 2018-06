Cinema di Sergio Leone, mostra a Parigi

BOLOGNA, 25 GIU - "C'era una volta Sergio Leone": si chiama così una grande mostra organizzata a Parigi, dal 10 ottobre 2018 al 27 gennaio 2019, con cui la Cinémathèque Française e la Cineteca di Bologna celebrano il grande regista che ha portato alla stima internazionale il genere spaghetti-western. Le due cineteche lo annunciano al festival Il Cinema Ritrovato in corso a Bologna, poco prima della proiezione, domani in piazza Maggiore, del capolavoro "C'era una volta il West" (1968), per festeggiare i 50 anni del film. La mostra sarà l'evento centrale dell'omaggio che la Cinémathèque Française dedicherà al regista e che comprende anche una retrospettiva e la pubblicazione del volume "La rivoluzione Sergio Leone", a cura di Gian Luca Farinelli e Christopher Frayling. La Cineteca di Bologna lavora da anni sul cinema di Leone con i restauri dei suoi film (come quello di Per un pugno di dollari, presentato da Quentin Tarantino a Cannes nel 2014 per i 40 anni del film) e diverse altre mostre e pubblicazioni.