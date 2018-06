Hugh Grant in tv con scandalo british

ANSA) - NEW YORK, 24 GIU - Per la prima volta dagli anni Novanta, Hugh Grant torna in tv con un ruolo da protagonista. Fresco di matrimonio con la 35enne producer svedese (madre di tre dei suoi figli) Anna Eberstein, il popolare attore inglese ha la parte del politico gay Jeremy Thorpe, al centro di uno scandalo molto british che negli anni Settanta appassiono' il Regno Unito. Thorpe era un astro nascente in politica: brillante, progressista, manipolatore, educato a Eton e Oxford, stava per diventare capo del Partito Liberale quando l'aspirante modello Norman Scott usci' allo scoperto affermando di essere stato il suo amante. Nel 1979 l'uomo politico venne processato e alla fine assolto per aver complottato senza successo l'assassino di Scott. La trama da romanzo e' diventata una miniserie della Bbc che il 29 giugno approderà in America su Amazon Prime. Ben Whishaw interpreta la parte di Scott. La regia e' di Stephen Frears.