A Filarmonica Ny due piccole Mozart

NEW YORK, 23 GIU - Jordan Millar e Camryn Cowan hanno entrambe undici anni e un brano ciascuna nel programma dei concerti estivi nei parchi della Filarmonica di New York. Le due bambine di colore sono state scelte dal programma Very Young Composers che la celebre orchestra sinfonica ha messo in piedi vent'anni fa ispirandosi a El Sistema, il programma creato in Venezuela dal maestro José Antonio Abreu, morto lo scorso anno, e che ha formato tra gli altri il direttore della Filarmonica di Los Angeles Gustavo Dudamel. Jordan e Camryn hanno conquistato il pubblico dell "prima" a Central Park e poi nel verde di Brooklyn, Queens e Staten Island. Con James Gaffigan sul podio del direttore d'orchestra, il critico del New York Times Anthony Tommasini ha salutato come "una splendida sorpresa" le brevi composizioni - tre minuti ciascuna - delle due piccole Mozart.