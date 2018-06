Docu su McEnroe miglior film a Pesaro

ROMA, 23 GIU - Il documentario francese 'John McEnroe: In The Realm Of Perfection (L'Empire De La Perfection) di Julien Faraut (che arriverà in sala in autunno con Wanted Cinema) vince il Premio Lino Micciché per il miglior film nel Concorso Pesaro Nuovo Cinema della 54/a edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Pesaro. Ad assegnare il riconoscimento una giuria composta da Tea Falco, Paolo Franchi e Stefano Savona. Al documentario è andato anche il premio come miglior film della Giuria studenti coordinata da Pierpaolo De Sanctis e composta da allievi delle università e scuole di cinema italiane. I ragazzi hanno inoltre assegnato una menzione a América di Erick Stoll e Chase Whiteside, raffinato ritratto familiare, che si è anche aggiudicato il Premio del pubblico. Il Premio Studio Universal (che consiste nell'acquisizione dei diritti pay per la trasmissione tv al Miglior Corto diretto da un regista italiano) è andato a Merlot di Marta Gennari e Giulia Martinelli, prodotto dal CSC Animazione di Torino.