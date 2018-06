Cancellato concerto Mehldau a Uj

PERUGIA, 23 GIU - Il concerto di Brad Mehldau a Umbria Jazz previsto per il 18 luglio 'round midnight Teatro Morlacchi è stato cancellato "per cause indipendenti dalla volontà dell'organizzazione". Lo ha reso noto il festival perugino. Umbria jazz scusandosi "per il disagio" informa chi ha acquistato il biglietto avrà diritto al rimborso integrale e la possibilità di ingresso omaggio al concerto di Benjamin Clementine e Somi in programma sempre il 18 luglio alle 21 all'Arena santa Giuliana. (ANSA).