Parkway Drive, annullato concerto Roma

ROMA, 22 GIU - E' stato annullato il concerto dei Parkway Drive (con Thy Art Is Murder ed Emmure) del 26 giugno a Roma, unica tappa italiana del loro tour, nell'ambito del Rock in Roma. "A causa di circostanze impreviste indipendenti dalla nostra volontà - ha dichiarato la band -, siamo costretti a cancellare la nostra apparizione al Rock in Roma". Chi avesse già comprato il biglietto per il concerto potrà richiederne il rimborso entro il 20 luglio 2018.