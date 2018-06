A Urbino Montefeltro e Oriente islamico

URBINO, 22 GIU - Apre a Palazzo Ducale di Urbino "Il Montefeltro e l'Oriente islamico", mostra organizzata in collaborazione con la Galleria degli Uffizi dove aprirà in concomitanza l'esposizione "Islam e Firenze. Arte e collezionismo dai Medici al Novecento" (agli Uffizi e al Bargello). "Il Palazzo Ducale tra Occidente e Oriente. 1430-1550" fino al 30 settembre, racconta lo splendore del tempo di Federico da Montefeltro attraverso arazzi, pregiati ornamenti tessili, arredi e altri manufatti provenienti da tutto il mondo, disposti nelle sale come fossero arredi dell'epoca; oggetti che rivelano i rapporti culturali e la profonda seduzione che il Medio Oriente esercitava a Corte. "Una mostra molto importante - spiega il direttore della Galleria nazionale delle Marche Peter Aufreiter - disposta in tre grandi sale: dei Banchetti, del Trono e la biblioteca del Duca". L'idea, aggiunge il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, è quella di una "mostra policentric con tesori che difficilmente si potrebbero vedere assieme".