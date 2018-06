Italia vista fuori da Italia, vincitori

ROMA, 22 GIU - L'Italia e il saper #Vivereallitaliana raccontati con gli occhi di un giovane regista: l'italo-canadese Stefano Fico è il vincitore di "Come dentro uno specchio. L'Italia vista fuori dall'Italia", il concorso cinematografico promosso dalla Dante Alighieri con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Confederazione Elvetica-Svizzera, il Festival del film Locarno 2017 e Rai Italia. Il 2/o e il 3/o premio sono stati assegnati rispettivamente a Olexandra Fedotova e Lucia Garré. Il concorso aperto a giovani registi tra i 18 e i 26 anni, stranieri o italiani e residenti all'estero, ha visto partecipanti dal Sud America (in particolare Messico, Argentina, Venezuela) al Camerun, a Singapore, passando per la Bielorussia. L'iniziativa, promossa in occasione della XVII edizione della Settimana della Lingua italiana nel mondo (MAECI) dedicata al tema L'italiano al cinema, l'italiano nel cinema, ha visto i giovani registi lavorare in gruppo o individualmente.