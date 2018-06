I-Days, il clamore rock dei The Killers

MILANO, 22 GIU - Un lancio di coriandoli e stelle filanti tricolore e una pioggia pirotecnica hanno chiuso in tripudio ieri sera lo show di un'ora e mezza dei The Killers, primi headliner degli I-Days 2018. Dopo la scorpacciata inglese del pomeriggio, con Slydigs, Richard Ashcroft e Liam Gallagher, gli americani guidati da Brandon Flowers hanno portato una vena 'springsteenmania' e sentori sintetici nella più piccola delle due arene dove si terranno i concerti. L'open air theatre è uno spazio più ristretto rispetto a quello dove, soltanto per oggi, si sposterà il festival, ma adatto alla musica dal vivo per la resa acustica e la visibilità del palco a vantaggio degli oltre 16mila presenti, secondo gli organizzatori. Oggi tocca a un fitto cartellone rock sul palco grande che culminerà con le leggende di Seattle, i Pearl Jam, confermati dopo l'inaspettato rinvio del concerto di Londra, tre giorni fa, per noie vocali di Eddie Vedder.