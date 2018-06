Vasco, chiuso tour con 450mila presenze

ROMA, 22 GIU - Vasco ha chiuso in Sicilia, a Messina, il suo VascoNonStop Live. Tour da tutto esaurito, che in 9 date in cinque città ha collezionato 450 mila presenze. Per l'ultimo appuntamento del 2018, sul palco è tornato, ancora convalescente, anche il Gallo, Claudio Golinelli, lo storico bassista che nei giorni scorsi era stato costretto a fermarsi per un malore e che ha suonato in "Siamo solo noi", con il Komandante a intonargli "Come stai? Ti distingui dall'uomo comune...". Da Torino (tra i fan anche la sindaca Appendino) a Padova (c'era Federica Pellegrini), a Roma (sottopalco Francesco de Gregori, Gaetano Curreri, Emma Marrone e Coez), a Bari (Checco Zalone), passando per Lignano fino a Messina (Noemi), Vasco ha ripercorso ancora una volta, in due ore e mezza di rock, la sua storia e quella di migliaia di fan, ripescando anche canzoni apparentemente "dimenticate" come Fegato Spappolato o Domenica Lunatica. Appuntamento all'anno prossimo con nuovi concerti e con la promessa di nuove canzoni in arrivo.