Biografilm Festival premia 'Alla Salute'

BARI, 22 GIU - Il documentario 'Alla Salute' di Brunella Filì ha ricevuto i premi "Lifetales award" - sezione biografilm italia - e "Audience award biografilm Italia 2018" nel "Biografilm festival international celebration of lives" di Bologna. Prodotto da Officinema doc, il documentario è sostenuto da Istituto tumori Bari "Giovanni Paolo II" I.r.c.c.s., assessorato alle politiche agricole della Regione e da Apulia film commission.La regia è di Brunella Filì, sceneggiatura Antonella Gaeta, in co-produzione Ines Vasiljevic di Nightswim. La storia è quella di Nick- Nicola Difino, "Food-performer" e presentatore pugliese che ammalatosi di Linfoma non-Hodgkin, ha trasformato il suo percorso da paziente in una sfida, per trovare una "ricetta della felicità".La storia è accompagnata da testimonianze rese dai suoi più cari amici - chef ed artisti italiani fra cui Roy Paci, Paola Maugeri, Donpasta, Simone Salvini, Diego Rossi- e da chi lo hanno aiutato nel percorso, fra cui il suo medico Attilio Guarini e il suo infermiere Nicola.