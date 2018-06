Su Alpha pesci da incubo di Monster fish

MILANO, 22 GIU - Dagli squali di fiume dell'Australia ai Megalopidi del Nicaragua, il biologo Zeb Hogan va a caccia dei pesci più difficili da catturare nel programma 'Monster fish', che arriva in chiaro su Alpha, dal 25 giugno tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 19.15. In ogni puntata, Zeb Hogan attraversa paludi, fiumi con coccodrilli, rapide, laghi e mari agitati, se la vede con piranha e animali feroci e pesca nei luoghi più insoliti del pianeta. Nella prima puntata in onda lunedì 25 giugno alle ore 19.15 Zeb Hogan è tra Thailandia e Cambogia alla ricerca delle carpe giganti, uno dei pesci più ambiti dai pescatori.