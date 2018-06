Festa in piazza per Scorsese a Bologna

BOLOGNA, 22 GIU - Una festa per Martin Scorsese, ospite d'onore del festival 'Il cinema ritrovato'. Sotto il grande schermo di Piazza Maggiore a Bologna - piena in ogni suo angolo - il regista ha introdotto la proiezioni di 'Toro scatenato', il suo capolavoro del 1980 dedicato al pugile italo-americano Jake LaMotta, interpretato da Robert De Niro. Accompagnato dal direttore della Cineteca, un molto emozionato Gianluca Farinelli che ha letto la sua lettera d'amore a Scorsese; e dall'assessore Matteo Lepore, il regista ha ricordato come nacque l'idea del film, le riprese sul ring e la grandezza di De Niro attore, prima di accomodarsi insieme alla famiglia tra il pubblico della Piazza. "La storia - ha detto Scorsese - l'ha trovata De Niro con cui avevo lavorato in Taxi driver e New York New York. Ma io non ero particolarmente interessato. Era un periodo molto difficile della mia vita, lui è venuto da me e mi ha convinto. Abbiamo trovato la giusta linea d'onda per fare il film che avrei voluto fare fin da giovane".