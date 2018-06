Pausini in concerto a L'Avana 26 giugno

L'AVANA, 22 GIU - Laura Pausini sarà in concerto il 26 giugno a Cuba, in uno spettacolo alla Ciudad Deportiva all'Avana, stesso luogo dove i Rolling Stones suonarono il 25 marzo 2016. La Pausini canterà insieme al duo cubano Gente de Zona, con il quale l'artista ha interpretato il brano "Nadie ha dicho". La cantante italiana proporrà anche altri titoli noti del suo repertorio, ha detto Osmany López, vice presidente dell'ente statale Istituto cubano di Musica. Nadie ha dicho, reinterpretazione in lingua spagnola del brano Non è detto, è il primo singolo tratto da un nuovo album della Pausini intitolato Hazte sentir (versione spagnola dell'album Fatti Sentire) con 14 canzoni di genere pop-rock, anche se l'album esplorerà anche "nuovi stili come il reggaeton, i generi urbani e tropicali". La presentazione del nuovo lavoro di Laura Pausini a Cuba è stata organizzata dal ministero della Cultura, Artex, l'Istituto di Musica e Radio e Televisione Commerciale. Il concerto precede il tour World Wide Tour 2018, da Miami a Madrid. (ANSA).