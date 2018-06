Meghan Trainor annuncia suo terzo album

ROMA, 21 GIU - Meghan Trainor, cantautrice vincitrice di Grammy e produttrice, annuncia l'uscita del suo nuovo album di inediti, "Treat Myself" per il 31 agosto e la pubblicazione del brano "All The Ways". Nel nuovo album saranno contenuti anche le canzoni precedentemente pubblicati Let You Be Right, Can't Dance e No Excuses. "Questo è il mio miglior album e sono davvero orgogliosa di quello che abbiamo fatto - ha dichiarato Meghan, che raggiunse il successo nel 2014 con All About That Bass -. Dico abbiamo perché ho realizzato questo lavoro totalmente con la mia famiglia, i miei amici e il mio fidanzato. Rappresenta tutto ciò che vale la pena per me e sono contenta di poter regalare al mondo un album felice". Meghan ha superato un intervento alle corde vocali che l'ha lasciata 4 mesi senza parlare. Ha ricaricato se stessa con cura e ha incanalato questa energia dentro a nuova musica. Ha aggiunto un tocco "famigliare": ha creato un coro con mamma, papà, fratelli e fidanzato ed ecco pronte le voci d'accompagnamento.