Om icidio XXXTentation, arrestato 22enne

NEW YORK, 21 GIU - C'e' un sospettato nell'omicidio di XXXTentacion. Secondo un comunicato diffuso dalle autorita' della contea di Broward nel sud della Florida, la polizia ha arrestato un 22enne. Si tratta di Dedrick Devonshay Williams. E' accusato di omicidio di primo grado non premeditato e attualmente e' in prigione senza la possibilità di cauzione. Il rapper XXXTentacion (pronunciato Ex Ex Ex ten-ta-see-YAWN, ndr) al secolo Jahseh Dwayne Onfroy, 20 anni, e' stato ucciso lo scorso lunedì durante un tentativo di rapina mentre era alla guida della sua Bmw. Secondo alcuni media americana era in procinto di comprare una moto di lusso. Anche se idolatrato dai fan, il rapper aveva non pochi guai legali. Era inoltre in attesa di processo per aver picchiato presumibilmente la sua ragazza incinta. Lui tuttavia aveva negato.