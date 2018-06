500 anni arte islamica a Firenze

FIRENZE, 21 GIU - Il celebre vaso in ottone con la firma del Saladino, un immenso tappeto mamelucco di oltre 12 metri cucito nel 1500, una vera e propria giraffa impagliata, donata dal viceré egizio nell'Ottocento al granduca Leopoldo: sono solo alcune delle centinaia di pezzi da collezione in mostra nell'ambito di "Islam e Firenze. Arte e collezionismo dai Medici al Novecento", allestita nel capoluogo toscano negli spazi di Uffizi e museo del Bargello (con una 'estensione' documentaria alla Biblioteca nazionale) dal 22 giugno al 23 settembre 2018. Curata da Giovanni Curatola, ha richiesto oltre due anni di studi ed approfondimenti ed arricchita da numerosi prestiti internazionali dal Louvre di Parigi, dal Metropolitan Museum di New York, dal British di Londra e da gallerie di svariati paesi tra i quali anche il Kuwait.