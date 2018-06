Cosmetica vale 11 mld, +7,1% export

MILANO, 21 GIU - Un fatturato di quasi 11 miliardi di euro, quello delle imprese che operano nel settore della cosmetica in Italia, con un +3,6% rispetto al 2016. E' uno dei dati dell'ottavo Beauty Report di Cosmetica Italia, curato da Nadio Delai e presentato a Milano dopo l'elezione del nuovo presidente Renato Ancorotti. Un settore che conferma la sua dinamica positiva e la sua "resilienza" anche negli anni toccati dalla crisi. Oltre alla crescita del fatturato, quanto l'export della produzione incida positivamente: +7,1% nel 2017, per un valore di 4 milioni e 617 mila euro in più, con la stima di arrivare a un +8% nel il 2018. L'incidenza dell'export sul fatturato della produzione èpari al 42,2% nel 2017, contro il 28% del 2008. Il valore del consumo interno di cosmetici, supera i 10 miliardi di euro, +1,7% sul 2016. Il bilancio commerciale è positivo e chiude con record di 2,5 mld di euro. Ad oggi nel settore della cosmetica italiana sono impiegate 35mila persone, 54% donne, 200mila nell'intera filiera