Film "Figlia Mia" premiato a Shanghai

ROMA, 21 GIU - "Figlia mia", il film di Laura Bispuri con Valeria Golino e Alba Rohrwacher, ha vinto "The Media Choice Award for the Best Film" allo Shanghai International Film Festival, all'interno della nuova sezione competitiva "The Belt and Road Film Week". Il film, premiato tra gli 8 finalisti dei 26 titoli in programma per la sezione, è stato apprezzato, come recita la motivazione "per il suo linguaggio elegante, in grado di emozionare lo spettatore con un racconto delicato e intenso allo stesso tempo". L'opera, presentata all'ultimo Festival del Cinema di Berlino, era stata segnalata dall'Anica ai selezionatori del SIFF, come film più rappresentativo e competitivo per l'Italia, nella cornice del "The Belt and Road Alliance". A Shanghai erano presenti la regista e l'AD di Rai Cinema Paolo Del Brocco. L'iniziativa ha visto l'Anica promotrice di un'alleanza e di un memorandum di cooperazione insieme ad altri 29 Paesi. L'obiettivo è creare una piattaforma per progetti congiunti in campo cinematografico.