Ogr Torino, estate di musica e teatro

TORINO, 21 GIU - Parte domani - con la giornata a porte aperte 'Ogr is more: l'estate si snoda qui' - la prima stagione estiva delle Officine Grandi Riparazioni di Torino. Tra i protagonisti il regista Davide Ferrario con la videoinstallazione Reverse Angle, i jazzisti John De Leo Trio, Yamanaka Female Trio e Diego Borotti Nu4tet e gli artisti Rokni Haerizadeh, Ramin Haerizadeh e Hesam Rahmanian. A settembre debutta Africa Now, rassegna di musica africana. "Siamo soddisfatti dei primi nove mesi perché le Ogr sono un polo di attrazione internazionale. Sono stati 170.000 i visitatori, di cui 30.000 bambini", spiega il direttore generale Massimo Lapucci. "Tema centrale è quello delle migrazioni. Le Ogr si pongono come piattaforma per affrontare questioni di attualità politica e sociale su un piano culturale, offrendo punti di vista eterogenei", sottolinea il direttore artistico Nicola Ricciardi. "Un luogo inclusivo della città, lontano da ogni elitarismo", aggiunge il presidente Fulvio Gianaria.