Alberto di Monaco cittadino Dolceacqua

DOLCEACQUA (IMPERIA), 21 GIU - "Abbiamo concesso la cittadinanza onoraria a Sua Altezza Serenissima Alberto di Monaco per i rapporti proficui che ha aperto al Comune con istituzioni monegasche atti. E per la sua presenza assidua a Dolceacqua che ha contribuito allo sviluppo turistico del territorio". Lo ha detto il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola conferendo la cittadinanza onoraria al principe di Monaco Alberto II. Dopo secoli, un Grimaldi è tornato a essere cittadino di Dolceacqua come quando, nel 1491, Francesca Grimaldi sposò Luca Doria, unendo i due casati e mettendo pace tra le famiglie. "Siamo onorati che il principe Alberto abbia accettato di diventare cittadino onorario del nostro Comune", ha detto il sindaco. "Sono molto felice di celebrare il passato, il presente e di guardare al futuro con fiducia - ha detto il Principe - Ci sono stati in passato episodi drammatici e storie molto belle. La cittadinanza forgia un'amicizia che ha un carattere quasi familiare con Dolceacqua e il sindaco".