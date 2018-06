Egypt Station, nuovo album di McCartney

ROMA, 20 GIU - Egypt Station è il titolo del nuovo album di Paul McCartney, che riprende il nome da uno dei dipinti dell'artista, riportato anche sulla cover. Dopo il successo del precedente New, che nel 2013 ha scalato le classifiche internazionali, l'album uscirà il prossimo 7 settembre. Anticipato dai due singoli appena pubblicati, la ballad "I Do not Know" e "Come On To Me", Egypt Station è stato registrato tra Los Angeles, Londra, Sussex e prodotto (con l'eccezione di un brano di Ryan Tedder) da Greg Kurstin (Adele, Beck, Foo Fighters). Dell'enigmatico titolo dell'album in uscita, Paul dice: "Mi piacevano le parole Egypt Station. Mi ricordavano il tipo di album che solitamente facevamo, Egypt Station parte dalla stazione della prima canzone e successivamente ogni canzone è una stazione diversa. Ogni brano è costruito intorno a questo concetto. Lo considero come una location da sogno dalla quale si diffonde la musica". Le 14 canzoni di "Egypt Station" si combinano per trasmettere un'atmosfera di viaggio unica.