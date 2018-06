Echi di Miyazaki in Big Fish & Begonia

ROMA, 20 GIU - Una favola immersa nella natura, il rapporto tra vita, morte e rinascita, la ricerca della libertà, l'amore che fa da forza trainante al mondo. Sono molti gli elementi narrativi e stilistici dei racconti del maestro giapponese dell'animazione Hayao Miyazaki che è possibile ritrovare nel poetico Big Fish & Begonia, il fantasy animato cinese realizzato dai due giovani cineasti, Xuan Liang & Chun Zhang. Il film, campione d'incassi in patria (con l'equivalente di oltre 85 milioni di dollari al botteghino), arriva in Italia dal 21 giugno con Draka Distribution. I due autori, si sono dedicati per 12 anni al progetto, che sono riusciti a realizzare anche grazie al ricorso al crowdfunding. Attraverso un mix di disegno a mano e cgi, si mette in scena, ispirandosi a testi classici cinesi, un universo nascosto sotto il mare, il mondo degli Altri, che hanno speciali poteri e grandi doveri, come controllare il tempo, l'andamento delle stagioni, e mettere al sicuro le anime umane.