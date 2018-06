Premio Ovidio con Cirilli e Insinna

SULMONA (L'AQUILA), 20 GIU - Lo aveva promesso lo scorso anno, quando era stato scelto come testimonial del Bimillenario ovidiano e aveva portato a Sulmona il suo 'Tale e quale show', dedicato, per l'occasione al poeta Publio Ovidio Nasone e collegato a un premio per la scoperta di giovani talenti. La promessa quest'anno è diventata realtà: quel premio sarà appuntamento fisso dell'estate sulmonese e tornerà il 13 agosto alle 21 in piazza Garibaldi. A presentare lo spettacolo e il Premio 'D'Amorosi Sensi Ovidio' l'attore e comico sulmonese Gabriele Cirilli, ideatore e direttore artistico dell'evento. Insieme a Cirilli sul palco ci sarà Lorena Bianchetti mentre l' ospite d'onore sarà Flavio Insinna. Lo spettacolo è gratuito. Il Premio Ovidio è aperto a tutti: attori, cantanti, ballerini, gruppi musicali, poeti, pittori, scultori, fotografi. "Vincerà - spiega Cirilli - chi saprà rappresentare al meglio il sentimento più nobile: l'amore". Per inviare i lavori è attivo l'indirizzo e-mail info@gabrielecirilli.net.