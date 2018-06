Ischia Film Festival 2018: Epomeo Award a Carlo Delle Piane

ISCHIA (NAPOLI), 20 GIU - Nato nel cuore di Roma, in piazza Campo de' Fiori il 2 febbraio del 1936, Carlo Delle Piane festeggia quest'anno settanta anni di carriera. Un evento che sarà celebrato all'interno della XVI edizione dell'International Film Location Festival diretto da Michelangelo Messina e Boris Sollazzo, in programma dal 30 giugno al 7 luglio. Per l'occasione Carlo Delle Piane giungerà a Ischia con l'attrice Caterina Murino per presentare il film "Chi salverà le rose?" (2017), del regista Cesare Furesi. Delle Piane fu scelto giovanissimo da Vittorio De Sica e Duilio Coletti per interpretare il ruolo di Garo nel film Cuore (1948). Non tarda ad essere notato dai maestri della commedia all'italiana degli anni Cinquanta. Steno e Mario Monicelli lo chiamano ad affiancare Aldo Fabrizi e Totò in Guardie e ladri (1951), due giganti del set con i quali nascerà una solida collaborazione professionale Altra esperienza importante quella con Alberto Sordi, iniziata nel 1954 in un caposaldo del cinema italiano del dopoguerra, Un americano a Roma. (ANSA).