'That's IT!', 56 artisti esplorano media

BOLOGNA, 20 GIU - Un'esposizione indaga gli sviluppi più recenti dell'arte in Italia attraverso i lavori di 56 tra artisti e collettivi nati tra il 1980 e il 1992, che esplorano differenti linguaggi. E' 'That's IT! Sull'ultima generazione di artisti in Italia e a un metro e ottanta dal confine', a cura di Lorenzo Balbi, in programma dal 22 giugno all'11 novembre al MAMbo, Museo d'Arte moderna di Bologna. 'That's IT!' (IT come codice dell'Ue che individua la sigla dell'Italia) è una mostra collettiva generazionale che presenta anche diverse nuove produzioni appositamente realizzate ed esplora gli sviluppi più recenti dell'arte italiana muovendosi tra differenti media. Non si sviluppa, volutamente, intorno a un concept unitario e monolitico, ma propone interrogativi e possibili letture della contemporaneità "in una prospettiva aperta, dialettica e magmatica": ha ancora senso oggi definire un artista 'italiano'? Dove e come poniamo il confine geografico e generazionale? La mostra propone alcune tra le possibili risposte.