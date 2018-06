Jake Bugg e Bregovic al No Border Fest

TRIESTE, 19 GIU - Il cantautore inglese Jake Bugg e l'icona della musica balkan nel mondo Goran Bregovic saranno tra i protagonisti della 23/ma edizione del "No Borders Music Festival 2018" di Tarvisio (Udine), il festival che valorizza e promuove la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione in grado di essere compreso da tutti oltre i confini, organizzato tra gli altri dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo. Jake Bugg e Goran Bregovic - spiegano i promotori dell'iniziativa - si esibiranno in piazza Unità a Tarvisio rispettivamente il 27 e il 29 luglio; le loro performance si aggiungono a quelle di Ben Harper e del duo di produttori elettronico Kruder & Dorfmeister. Jake Bugg, considerato dalla critica il numero uno dell'indie-folk britannico, sarà a Tarvisio con una solo acoustic performance. Goran Bregovic - compositore contemporaneo, musicista tradizionale e "rockstar" - presenterà il nuovo disco dal vivo, accompagnato da The Wedding and Funeral Band.