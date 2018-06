La vita di Jacko approda a Broadway

NEW YORK, 19 GIU - La vita di Michael Jackson approderà su un palcoscenico di Broadway. Lo scrive Hollywood Reporter secondo cui il musical sarà in teatro dal 2020. Al momento non è stato ancora scelto un titolo, ma lo show sarà basato su un libro che sta scrivendo la due volte premio Pulitzer Lynn Nottage. Le coreografie saranno invece curate da Christopher Wheeldon, vincitore del Tony Award per la miglior coreografia con 'An American in Paris' (Un americano a Parigi). Le musiche saranno ispirate ovviamente dalla vasta produzione di The King of Pop, dai Jackson Five fino ai suoi album più celebri come 'Off the Wall', 'Thriller' e 'Bad'. Il musical su Michael Jackson è solo l'ultimo in ordine di tempo di una serie ispirata a personaggi celebri, tra cui Gloria Estefan, Tina Turner o Donna Summer.