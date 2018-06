'1938, Diversi', Italia e leggi razziali

ROMA, 19 GIU - A 80 anni dalle leggi razziali in Italia, la Tangram Film di Roberto e Carolina Levi ha realizzato in collaborazione con Sky Arte, Piemonte Film Fund, Mibact, AB Groupe e AAMOD (Archivio audiovisivo movimento operaio e democratico) il documentario "1938, Diversi" scritto da Giorgio Treves e Luca Scivoletto per la regia di Giorgio Treves. Ora al montaggio, in esclusiva su Sky Arte il prossimo autunno, "1938, Diversi" vuole ripercorrere ciò che comportò per la popolazione, ebraica e non, l'attuazione di quelle leggi e, in particolare, i sottili meccanismi di persuasione messi in opera dal fascismo. Attraverso materiali inediti, animazioni, il racconto di storici come Michele Sarfatti, Sergio Luzzatto e Alberto Cavaglion, le testimonianze di vittime di quelle stesse leggi e gli interventi di Walter Veltroni, Liliana Segre, Rosetta Loy, Luciana Castellina, Roberto Herlitzka, il film sensibilizza e mette in guardia dall'emergere di tendenze riconducibili a ideologie che si credevano sepolte per sempre.