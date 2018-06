Isoardi, su Instagram preghiera Madonna

ROMA, 19 GIU - Una lunga preghiera dedicata a Maria che scioglie i nodi - "Mamma di tutte le mamme" e "Madre che non ha mai abbandonato un figliolo che grida aiuto", molto cara anche a papa Francesco - accompagnata da una sua foto con il volto serio. E' il post pubblicato su Instagram la scorsa notte da Elisa Isoardi, che in queste ore ha ricevuto quasi 8 mila like e vari commenti sia di incoraggiamento sia di critica. "Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati - si legge nel post con cui la futura conduttrice de La prova del cuoco condivide in forma integrale il testo della preghiera - perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione, guarda il cumulo di 'nodi' che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso".