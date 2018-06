ROMA, 19 GIU - L'arena dei ragazzi del cinema America torna a San Cosimato. "Oggi ha vinto la città: dal 2 luglio il "Piccolo Cinema America" tornerà a vivere e far vivere piazza San Cosimato con 31 notti di proiezioni cinematografiche consecutive a ingresso gratuito", annunciano i ragazzi. Si conclude così la polemica che ha visto contrapposti i ragazzi dell'America e il Campidoglio per il bando voluto sull'arena di San Cosimato poi andato deserto. "Davanti al flop di questa gara pubblica, il Piccolo Cinema America ha deciso di provare a riempire nuovamente quel vuoto, riconquistando la culla dove sono nate le sue proiezioni estive", fanno sapere i ragazzi. "Contento che il proiettore dei ragazzi dell'America si riaccenda a piazza San Cosimato - il commento del presidente della Regione Lazio, Nizola Zingaretti -. Ci abbiamo sempre creduto e non smetteremo mai di dare il nostro sostegno a questa sfida culturale che fa bene a Roma".