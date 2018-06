Jean-Claude Izzo tra vita e arte

ROMA, 19 GIU - Per celebrare la vita e l'arte di Jean-Claude Izzo, scrittore marsigliese, giornalista e autore della trilogia che ha come protagonista Fabio Montale - Casino Totale, Chourmo, Solea - e dei romanzi Marinai Perduti e Il sole dei morenti, Sky Arte HD trasmette il 20 giugno alle 20.25, nell'anniversario della sua nascita, in esclusiva e in prima visione tv il documentario Jean-Claude Izzo - Mediterraneo Noir, presentato in anteprima al Biografilm Festival 2018. Morto a soli 55 anni, Izzo ha lasciato un segno non solo nella città a lui cara, Marsiglia, ma anche nei suoi lettori. Il documentario, scritto da Silvia Rota e Paolo Borraccetti che firma anche la regia, è anche il ritratto di un artista che ha raccontato storie come nessun altro con protagonisti il mare e il Mediterraneo, Marsiglia, l'amore, la cucina marsigliese e quella filosofia umana, disillusa ma non priva di speranza, interpretata dall'ex poliziotto Fabio Montale. La voce narrante è di Fortunato Cerlino.