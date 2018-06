Festa Roma, premio carriera a Scorsese

ROMA, 19 GIU - La 13/a edizione della Festa del Cinema di Roma (18-28 ottobre 2018) celebra Martin Scorsese, uno dei più grandi cineasti della storia della settima arte, assegnandogli il premio alla carriera. Lo annuncia il direttore artistico Antonio Monda in accordo con Laura Delli Colli, alla guida della Fondazione Cinema per Roma. A consegnare il riconoscimento al maestro statunitense - autore di una serie di capolavori, da Mean Streets e Taxi Driver a Toro Scatenato, da Quei bravi ragazzi a Casinò, da Gangs of New York a The Departed - Il bene e il male, da The Wolf of Wall Street a Silence - sarà Paolo Taviani. "È un onore unico consegnare il premio alla carriera a un gigante del cinema - ha detto Antonio Monda - Sono entusiasta e commosso di poter celebrare Scorsese, non solo come grandissimo regista, ma anche per il suo ruolo straordinario e impagabile nella riscoperta del grande cinema classico e, in particolare, del cinema italiano".