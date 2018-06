Eels, unica data italiana 23/6 a Cesena

CESENA, 19 GIU - Unica data italiana, sabato 23 giugno alla Rocca malatestiana di Cesena, per gli Eels, nell'ambito di un tour cominciato a fine maggio negli Usa e che si concluderà il 20 luglio a Lucerna, in Svizzera. Il concerto, promosso da Barley Arts, fa parte della rassegna 'Acieloaperto' ed è l'occasione per presentare il nuovo album 'The Deconstruction', che segna il ritorno della band sulle scene a quattro anni di distanza da 'The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett'. "Abbiamo scritto 15 nuove tracce che possono o non possono sembrarvi rock - racconta il frontman a proposito del disco - Il mondo sta impazzendo. Ma se cercate bene, c'è ancora tanta bellezza da trovare. A volte non devi neanche cercarla. Altre invece devi provare a renderla tua. E poi ci sono delle volte in cui devi strappare qualcosa a metà per trovare la bellezza all'interno". Rock band nata in California, gli Eels hanno pubblicato dal 1996 undici album in studio, sette dei quali presenti nella prestigiosa classifica 'Billboard 200'.