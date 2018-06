Thelma, thriller tra Munch e Bergman

ROMA, 18 GIU - La prima scena di 'Thelma' del regista norvegese Joachim Trier, in sala dal 21 giugno con Teodora, ti resta attaccata addosso e non te ne liberi più. Protagonisti: una tenera bambina, un padre a caccia con tanto di fucile e un cervo sacrificale. Questo l'incipit di quest'opera che si potrebbe definire "un thriller d'autore". 'Thelma' sfugge ad ogni possibile classificazione di genere mescolando thriller, mistery e horror con la cultura del nord Europa dove si confondono Munch, Bergman, Lars Von Trier, Dreyer e i quadri romantici di Caspar David Friedrich. Protagonista di questa storia èThelma (Eili Harboe) una timida ragazza di provincia cresciuta in una famiglia molto religiosa e appena arrivata a Oslo per frequentare l'universita. Qui conosce Anja (Kaya Wilkins) e presto l'amicizia tra le due si trasforma in un sentimento piùprofondo che mette in discussione i principi morali di Thelma.