Mamma mia! Ci risiamo, film musiche Abba

ROMA, 18 GIU - Dieci anni dopo Mamma Mia! il film che ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo, torna nella magica isola greca di Kalokairi un nuovo musical basato sulle canzoni degli Abba. Mamma mia! Ci risiamo, che uscirà nei cinema italiani il 6 settembre, segna il ritorno del cast originale affiancato da new entry come Lily James (L'Ora Più Buia; Cenerentola; Baby Driver-Il genio della fuga). Riprendono i loro ruoli di Mamma Mia! l'Oscar Meryl Streep nella parte di Donna. Julie Walters in quella di Rosie, Christine Baranski é Tanya. Amanda Seyfried e Dominic Cooper interpretano nuovamente Sophie e Sky, mentre Pierce Brosnan, Stellan Skarsgrd e il premio Oscar Colin Firth tornano nei ruoli dei tre possibili padri di Sophie: Sam, Bill e Harry. Il film, andando avanti e indietro nel tempo per mostrare come le relazioni forgiate nel passato risuonano nel presente, vede Lili James interpretare il ruolo di Donna da giovane.