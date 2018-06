Con il cuore, musica e solidarietà

ASSISI (PERUGIA), 18 GIU - Renderanno "unico" un evento "che unisce musica, cultura, solidarietà e spiritualità" gli artisti protagonisti della 16/a edizione di "Con il cuore, nel nome di Francesco", concerto in programma il 19 giugno ad Assisi nella piazza inferiore di San Francesco organizzato dal Sacro convento e trasmesso in diretta tv su Rai1 e su Radio1. Protagonisti Al Bano, Ron, Orietta Berti, Bianca Atzei, Edoardo Bennato, Red Canzian, Marco Carta, il Coro dell'Antoniano, Nino Frassica, Noemi e i vincitori di Sanremo Ermal Meta e Fabrizio Moro. A presentare sarà Carlo Conti. Nel corso della serata di beneficienza saranno raccolti fondi per aiutare strutture in Italia, nella Repubblica Centrafricana, in Zambia, in Madagascar e in Indonesia. Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, con sms e chiamate da rete fissa al 45515 anche fino al 5 luglio.