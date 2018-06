Casa del Jazz, da 1/7 stagione estiva

ROMA, 18 GIU - La Casa del Jazz si rifà il trucco per l'apertura della stagione estiva. Dal 1 luglio al 5 agosto il parco di Villa Osio (confiscata alla mafia capitolina e assegnata al Comune dal 2001) diventerà suggestivo palcoscenico di una fitta programmazione, che conterà oltre 30 tra concerti e spettacoli. E' la prima stagione che va in scena sotto la gestione della Fondazione Musica per Roma, che da gennaio ha preso il testimone da Palaexpo. Sotto i pini del giardino della Casa del Jazz, si alterneranno la 42/a edizione del Roma Jazz Festival e la 28/a edizione della manifestazione I Concerti nel Parco. Ad aprire, il 1 luglio, Enrico Rava e Danilo Rea. Poi, tra i tanti protagonisti, Randy Weston, Corey Harris, Dee Dee Bridgewater, Paolo Fresu-Chano Dominguez duo per il Jazz Festival. Per I Concerti del Parco ci saranno Graham Nash, Suzanne Vega, Avion Travel, Paolo Cevoli con il quartetto Saxofollia per i 150 anni dalla morte di Rossini, Claudia Gerini con il Solis String Quartet per un omaggio a Califano.