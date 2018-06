Bronzi liberty tornano in Comune Bologna

BOLOGNA, 18 GIU - Torneranno dopo 75 anni all'ingresso del palazzo comunale in piazza Maggiore i due bronzi liberty di Giuseppe Romagnoli (l'Amor Patrio e il Valore Militare) - che facevano parte del monumento a Umberto I inaugurato nel 1909 - grazie a un Patto di collaborazione tra il Comune di Bologna e il collezionista mecenate Francesco Amante, già presidente degli Amici della Galleria d'Arte Moderna. Il restauro, che sarà eseguito dalla stessa ditta Leonardo che ha lavorato al Nettuno del Giambologna, è previsto da fine giugno al 4 ottobre, per la ricollocazione delle due statue in occasione della festa di San Petronio, patrono della città, sul lato destro dell'ingresso, assieme alla lapide dedicata al re poi assassinato a Monza nel 1900, che aveva visitato Bologna per la liberazione dagli austriaci. Il 21 dicembre 1943 le parti in marmo del monumento furono distrutte dai Repubblichini in base all'ordinanza della Repubblica di Salò contro tutte le insegne "comunque riferentesi alla ex casa regnante".