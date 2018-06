Pigneto Festival da migranti a monnezza

ROMA, 18 GIU - Documentari che raccontano gli immigrati nel nostro Paese, da 'Loro di Napoli' di Pierfrancesco Li Donni, sull'Afro-Napoli United, squadra calcistica di migranti di seconda generazione a Jululu di Michele Cinque, viaggio musicale in un angolo di Africa nel sud Italia, tra i lavoratori agricoli immigrati per la stagione della raccolta dei pomodori. Un tema affrontato in chiave d'inchiesta anche da Le catene della distribuzione di Leonardo Filippi, Maurizio Franco e Maria Panariello, mentre La grande monnezza di Chiara Bellini racconta 'Monnezzopoli' cioè la gestione dei rifiuti nella capitale, tra soldi facili e protesta civile. Sono fra i titoli, già vincitori di vari premi, con temi che trovano una particolare eco nella cronaca, in programma alla prima edizione del Pigneto Film festival, la nuova rassegna nata in uno dei quartieri romani più vivi e multiculturali, in programma fino al 23 giugno.