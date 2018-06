Risplende chiostro Consolata a Torino

TORINO, 18 GIU - Il Chiostro del Convitto del Santuario della Consolata, capolavoro barocco e luogo di culto tra i più amati di Torino, torna a splendere grazie ad un restauro di trecento giorni finanziato dalla Fondazione Crt con quasi 700 mila euro. I lavori, eseguiti in collaborazione con la direzione del Santuario, l'ufficio Beni Culturali della diocesi e la soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, hanno riguardato in particolare il risanamento conservativo delle facciate, tinteggiate con il colore originario ricreato ex novo, il recupero delle pareti, delle volte e delle pavimentazione dei porticati del Chiostro. "Da secoli la Consolata è un punto di riferimento per i torinesi ed è per questo che da anni la sosteniamo", commenta il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia. Altri lavori saranno effettuati nei prossimi mesi.