Gilberto Gil torna in Italia a luglio

ROMA, 17 GIU - Gilberto Gil torna a luglio per tre appuntamenti in Italia per far rivivere, a quarant'anni di distanza dalla pubblicazione, il celebre album 'Refavela 40', accompagnato da una band arrangiata e diretta dal figlio Bem Gil (produttore artistico dell'intero tour). Special guest Chiara Civello e Mayra Andrade. Queste le date: sabato 14 luglio Perugia - Umbria Jazz; lunedì 16 luglio Venezia - Veneto Jazz; mercoledì 18 luglio Monforte d'Alba CN). Inciso nel 1977 dopo la sua esibizione al Festac a Lagos in Nigeria, 'Refavela 40' rappresenta uno dei progetti più belli e coinvolgenti di tutta carriera di Gilberto Gil. L'album è dedicato alle favelas, piaga sociale del Brasile che l'artista ebbe modo di vedere, ma è anche uno dei dischi più 'africani' di Gil con forti venature funk. Oggi Gilberto Gil ripropone sul palco i brani rivisitati dell'album, come 'Ilê Aiyê', 'Balafon', oltre al classico 'Samba do Avião' del grande Tom Jobim.