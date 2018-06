Chiude Grey's Anatomy 14, ecco webserie

ROMA, 17 GIU - Il matrimonio di Jo e Alex, l'uscita di scena di April e Arizona: promette grandi emozioni l'ultima puntata della stagione 14 di Grey's Anatomy, il longevo e amatissimo medical drama degli Abc Studios ideato da Shonda Rhimes, in onda il 18 giugno in prime time su FoxLife (canale 114 di Sky). Ma 'nostra signora delle fiction' non lascia soli i fan e ha ideato un nuovo spin-off della serie solo per internauti, Grey's Anatomy: B Team, webserie disponibile dal 18/6 sul portale online del canale, www.foxlife.it. Protagoniste sono le sei matricole del Grey Sloan Memorial Hospital apparse nell'ultima stagione della serie. Ognuno dei sei episodi di Grey's Anatomy: B-Team è dedicato al primo giorno da specializzando di uno dei ragazzi. Nella webserie assisteremo alle difficoltà quotidiane dei giovani medici alle prese col mondo complesso e competitivo della chirurgia, fiduciosi di riuscire ad impressionare lo sguardo sempre vigile di Miranda Bailey (Chandra Wilson), guest star e trait d'union con la serie madre.