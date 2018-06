Joe Esposito, il pugile che non c'è

BOLOGNA, 17 GIU - Ci si appassiona alla vita disgraziata del pugile Joe (Giuseppe) Esposito, detto il Toro del Pallonetto per la sua corporatura massiccia e le origini popolari napoletane, una vita macchiata per anni dallo scandalo scommesse. E si fa il tifo per lui anche se non si vede mai la sua faccia. E alla fine si capisce il perché: Joe (Giuseppe) Esposito non esiste, è solo il protagonista di un mockumentary di Luigi Barletta dal titolo 'Il toro del Pallonetto' passato nella sezione Storie italiane al Biografilm Festival di Bologna e poi in sala con Istituto Luce Cinecittà. Un mockumentary costruito in gran parte con i materiali di repertorio del Luce e scandito dalle voci di chi lo ha 'conosciuto', personaggi di fantasia e reali come il regista Ugo Gregoretti, l'editore Tullio Pironti, il critico Valerio Caprara, i pugili Nino Benvenuti, Patrizio Oliva. E seguendo la vita di Joe in parallelo si entra nella storia d'Italia, dagli anni '30 agli '80 e soprattutto della cultura napoletana piena di ironia e umanità.