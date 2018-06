Antica Cesarea torna a fasti del passato

CESAREA, 17 GIU - A 2000 anni dalla sua costruzione come principale porto della Regione - uno dei molti progetti, geniali e monumentali, realizzati duemila anni fa da re Erode - Cesarea vive un periodo di prosperità e si candida come principale sito archeologico di Israele. In questa località - visitata ogni anno da un milione di turisti, israeliani e stranieri - è stata inaugurata una passeggiata sulle mura erette nel 1251 in occasione della visita del re di Francia Luigi IX. I visitatori potranno aggirarsi nel mercato crociato e passare attraverso un tunnel segreto utilizzato durante gli assedi per garantire l'approvvigionamento della città con cibo e munizioni. "Cesarea rappresenta un modello particolare di successo fra i siti archeologici israeliani", dice all'ANSA Shaul Goldstein, direttore dell'Autorità israeliana per i parchi e la natura. "Innanzi tutto perché qui i resti archeologici si sono preservati in maniera eccellente". Inoltre nel parco archeologico sono attivi giorno e notte locali di ritrovo.