Garfield l'irriverente festeggia 40 anni

ROMA, 17 GIU - Pigro, egocentrico, irriverente, viziato, goloso e sovrappeso (lui direbbe muscoloso, noi, con un pizzico di cattiveria perfetta per il personaggio, diremmo ciccione). All'occasione anche dispettoso e dispotico. Nonostante questo, Garfield è il gatto rosso più amato dei fumetti, quello che vive con il suo umano Jon Arbuckle e che tiranneggia il cane giallo Odie, suo coinquilino. E il mondo, almeno quello amante delle strisce e dei cartoni, si prepara a festeggiare i suoi 40 anni. La sua prima apparizione, su 41 quotidiani Usa, è del 19 giugno 1978, quando il suo "papà" Jim Davis gli diede forma e colore. Da allora, nonostante la sua proverbiale pigrizia, il gattone dalla faccia tonda di strada ne ha fatta tanta: dal 2001 detiene il primato come striscia a fumetti più pubblicata al mondo arrivando a essere letto su oltre 2.500 testate. In Italia arrivò nel 1981. Il segreto del suo successo? Incarnare i nostri piccoli grandi difetti, le nostre meschinerie, ma anche i gesti più inaspettatamente generosi.