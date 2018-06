Doppio Peter Greenaway al Biografilm

BOLOGNA, 16 GIU - Al Biografilm Festival è doppio Peter Greenaway. Il regista britannico è alla manifestazione con un doppio docu-film: quello firmato dalla moglie, l'artista Saskia Boddekee, dal titolo 'The Greenaway Alphabet' e 'Luther and his legacy', suo nuovo documentario sulla vita di Lutero e le sue contraddizioni. Non solo, il regista, a Bologna con la moglie, ha annunciato che sta per incontrare un produttore italiano per il suo prossimo film, intitolato 'Il matrimonio di Cristo'. 'The Greenaway Alphabet' è un ritratto di famiglia dell'eclettico artista e del suo rapporto privilegiato con la figlia adolescente Pip. Attraverso le voci dell'alfabeto, il pittore-regista gallese racconta il suo personalissimo modo di vedere il mondo, ma anche le sue ossessioni, fragilità e criteri creativi. Ad esempio, la lettera D. Sta per Death (morte), per la sua ossessione di morire affogato (è terrorizzato dall'acqua) e anche per il suo più volte annunciato progetto di uccidersi al compimento degli ottant'anni (ora ne ha 75).