Estate di eventi per Casa delle Donne

ROMA, 16 GIU - La Casa Internazionale delle Donne di Roma continua a reagire contro l'ipotesi di sfratto e decide di farlo attraverso la cultura e un ricco calendario di eventi che animerà l'estate e sarà aperto a tutta la città. In programma incontri, spettacoli, proiezioni e concerti. L'iniziativa di chiamata alle arti ha trovato il suo consenso tra artiste e artisti come Paola Turci, Tosca, Zerocalcare. Dopo l'ondata di partecipazione di associazioni femministe, attiviste, e di quante e quanti si sono uniti a supporto della causa dallo slogan #lacasasiamotutte, la Casa ha deciso di continuare a diffondere il suo messaggio attraverso una chiamata alle arti. La manifestazione ha come obiettivo quello di sostenere e finanziare la resistenza della Casa Internazionale delle Donne insieme a quello di approfondire temi sociali da sempre cari a questo importante luogo di cultura.