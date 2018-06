Torna Jack Ryan, ha volto di Krasinski

ROMA, 16 GIU - Al cinema è stato interpretato da attori del calibro di Harrison Ford, Alec Baldwin e Ben Affleck. Ora Jack Ryan, l'analista della Cia consacrato dalla saga di romanzi bestseller di Tom Clancy, torna con il volto di John Krasinski nella serie evento Amazon Prime Original 'Tom Clancy's Jack Ryan', presentata in anteprima al 58/o Festival della televisione di Montecarlo, al Grimaldi Forum, e disponibile dal 31 agosto su Amazon Prime Video in più di 200 Paesi. Coprodotta con Paramount Television e Skydance Television, narra - in otto episodi da un'ora - le vicende di Jack Ryan, analista emergente della Cia che, per la prima volta, affronta un pericoloso incarico sul campo, scoprire il nuovo modello di comunicazione usato dai terroristi. Le indagini metteranno Jack al centro di un rischioso piano escogitato da un gruppo di sovversivi di nuova generazione che minaccia la distruzione globale. Nel cast anche Wendell Pierce e Abbie Cornish. Già annunciato il rinnovo della serie per una seconda stagione.