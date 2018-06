Saura, racconto l'arte di Renzo Piano

BOLOGNA, 16 GIU - Ha 87 anni, ma guarda al futuro con un nuovo progetto, un musical da girare in Messico dal titolo: 'Il re di tutto il mondo'. Carlos Saura, al Biografilm Festival di Bologna per presentare in anteprima mondiale il suo documentario 'Renzo Piano. The Architect of Light', è pieno di voglia di fare e all'ANSA racconta di sé, di questa sua ultima opera, di luce, di tempo, e ovviamente di Renzo Piano e dell'Italia, "un Paese che amo molto, unico, ma purtroppo rovinato dal turismo. Dovunque vai trovi file, peccato!". Nel docu del regista, in sala con I Wonder come evento a settembre, Saura segue Renzo Piano nella progettazione e nella realizzazione del Centro Culturale Botìn a Santander, in Spagna. Un racconto, il suo, quasi in presa diretta delle varie fasi della costruzione, con molti interventi dello stesso architetto italiano sulla sua idea dell'arte e della creatività. Nel documentario Piano parla tra l'altro della luce "come materiale più importante della stesso cemento".